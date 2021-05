Mercato, Depay ad un passo dal Barcellona. 5 milioni più bonus all’anno fino al 2024

Il futuro di Memphis Depay non sarà alla Roma e in Serie A. L’attaccante, a cui scadrà il contratto con il Lione tra un mese, si accaserà, molto probabilmente, al Barcellona. E’ quanto riporta il giornalista Nicolò Schira tramite il proprio profilo Twitter. Per il suo passaggio in Spagna è tutto pronto: contratto fino al 2024 da 5 milioni di euro più bonus all’anno.

Memphis #Depay is almost done to #Barça as a free agent. Ready a contract until 2024 (€5M/year + add-ons). Last details. #transfers #FCB — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 22, 2021