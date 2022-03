Mercato, Dalot potrebbe lasciare il Manchester United: la Roma ci pensa

Ritorno di fiamma per Diogo Dalot. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la Roma starebbe pensando al terzino portoghese di proprietà del Manchester United. L’ex difensore del Milan potrebbe lasciare i Red Devils, con cui ha un contratto fino al 2023: i colloqui per il rinnovo sono attualmente in stand-by. Oltre alla Roma anche la Fiorentina starebbe monitorando la situazione.

Diogo #Dalot could leave #ManchesterUnited in summer. His contract expires in 2023 and the talks for the renewal are currently in stand-by. #ASRoma and #Fiorentina are monitoring the right fullback. #transfers #MUFC #mutd

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 7, 2022