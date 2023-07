La Roma sarebbe alla ricerca di un centrocampista, con la concorrenza per Frattesi sempre più agguerrita, i giallorossi sarebbero interessati a Scott McTominay del Manchester United. Come riportato da Ben Jacobs, sul giocatore dei Red Devils ci sarebbe la concorrenza del Brighton di De Zerbi, soprattutto viste le voci della cessione di Moises Caicedo al Chelsea.

🚨 AS Roma and Brighton are both interested in Scott McTominay, with the latter being a potential replacement for Moises Caicedo, should he leave. [@JacobsBen, United Stand Space] #mufc pic.twitter.com/qvT946FXKM

— The United Stand (@UnitedStandMUFC) July 4, 2023