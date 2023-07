Nella stagione 2024/25 la Champions League cambierà il suo format e le squadre qualificate passeranno da 32 a 36. La cosa importante da sottolineare, sono come saranno assegnati questi ulteriori 4 posti: uno di questi sarà assegnato alla Federazione che sarà al quinto posto del ranking UEFA, mantenendo anche il posto al terzo turno preliminare. Il secondo slot, sarà riempito da una squadra campione nazionale, che vedrà cambiare il “Percorso Campioni” (che perde il turno preliminare), facendo passare 5 squadre e non 4 come in precedenza.

Gli ultimi due posti sono importanti per i club italiani, in quanto verranno assegnati alle due federazioni che avranno garantito la miglior performance collettiva, senza perdere un posto per l’Europa League o la Conference. Quest’anno, le squadre italiane hanno garantito un’ottima performance, con 3 finali raggiunte, piazzandosi al secondo posto, dietro solamente all’Inghilterra. Con risultati simili a quelli di quest’anno, le squadre italiane in Champions potrebbero diventare 5.