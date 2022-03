Jean Phillpe Gbamin è nei pensieri della Roma. Come riporta il Daily Mail, il club giallorosso ha messo gli occhi sul centrocampo ivoriano ex Everton e reduce dall’esperienza al CSKA Mosca, dove è arrivato a gennaio. Tra campionato e coppe ha collezionato 4 presenze totalizzando però solo 3 minuti in campo. Con la maglia blu del club inglese ha invece registrato 8 partite. Le poche presenze (12) negli ultimi due anni sono dovute alla precarietà fisica.