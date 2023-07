Nelle ultime ore è uscito come l’Inter di Inzaghi avrebbe presentato un’offerta ufficiale al West Ham per Scamacca. La proposta interista si aggira intorno ai 20 milioni di euro per acquistare la punta a titolo definitivo, questa però, come riporta TalkSport, non sarebbe stata sufficiente per gli inglesi. La Roma quindi resta in corsa per l’attaccante anch se dobrà accelerare se vorrà concludere l’affare.