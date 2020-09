La trattativa tra Roma e Manchester United per Chris Smalling non è ancora stata chiusa. Il club inglese non scende dalla richiesta di 20 milioni di sterline mentre dalle parti di Trigoria sono fermi sui 12 milioni. Come riporta theatheltic.com, Solskjaer sta valutando di reintegrare il centrale in rosa qualora non dovesse arrivare una proposta in linea con le richieste del club.