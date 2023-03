Le voci dall’Inghiltera continuano ad essere insistenti sul futuro di Tammy Abraham. Secondo quanto riportato dal The Athletic, il Chelsea sta pensando di riportare in Premier League l’attaccante pagando la clausola presente nel contratto: i 70,8 milioni di sterline (circa 80 milioni di euro). I Blues dopo la campagna faraonica continuano a far fatica in zona gol e il classe ’97 sarebbe il rinforzo adatto per il reparto offensivo.