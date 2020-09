Mercato, dall’Inghilterra: Conte vuole Smalling all’Inter

The Sun – Paulo Fonseca ha praticamente affermato in conferenza stampa che la Roma ha in pugno Chris Smalling. Il 30enne difensore inglese da tempo non fa più parte dei piani di Ole Gunnar Solskjaer e il desiderio del calciatore è quello di tornare nella Capitale. Sul calciatore però pare ci sia anche l’Inter. Conte infatti sarebbe disposto a portarlo a Milano con la formula del prestito con obbligo di riscatto. I nerazzurri sarebbero pronti a pagare le sue 120.000 sterline a settimana per l’intero contratto di prestito di 12 mesi. I giallorossi dunque avrebbero la concorrenza dei nerazzurri, ma a Trigoria sanno bene che il difensore non vede l’ora di tornare a Trigoria.