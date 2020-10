Emerson Palmieri sembra ormai pronto a lasciare il Chelsea. Sul terzino c’è l’interesse dell’Inter, del Napoli e del West Ham ma – come riporta il Sun – anche la Roma sarebbe in corsa per riportare in Italia il calciatore italo-brasiliano. Emerson ha infatti giocato con i colori giallorossi dal 2015 al 2018.