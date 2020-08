Mercato, dalla Turchia: il Besiktas interessato a Santon

Davide Santon è uno dei nomi in uscita dalla Roma. Il terzino destro, dopo una prima parte di stagione nella quale si era rivelato un’utile pedina per Fonseca, è progressivamente uscito dalle rotazioni dell’allenatore portoghese, fino a sparire del tutto nella ripresa del campionato post-lockdown. Vista l’opportunità, il Besiktas si è interessato al giocatore. Secondo quanto riporta Trt Spor, il club turco è fortemente interessato al laterale ex Inter e sarebbe pronto a presentare un’offerta alla società capitolina.