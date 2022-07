Ore calde per l’affare Wijnaldum, ma la Roma pensa anche al mercato in uscita. Secondo quanto riporta fanatik.com.tr, il Galatasaray è interessato a Justin Kluivert. L’olandese, rientrato in Italia dopo il prestito al Nizza la scorsa stagione, guida la lista degli esuberi in casa giallorossa e non ha preso parte al ritiro in Portogallo con il resto della squadra. La richiesta della Roma è di circa 12 milioni di euro.