Mercato, dalla Svezia: interesse per Haksabanovic

La Roma vuole fare un passo oltre e non è un segreto che il club sta cercando un centravanti. Come riportato dal sito svedese Fotbolldirekt.se nel mirino dei giallorossi questa volta ci sarebbe Sead Haksabanovic, punta svedese di passaporto montenegrino. L’attaccante classe ’99 è in forza al Norrkoping.

Leggi anche: L’agente di Veretout: “Impossibile Jordan al Napoli. Con la Roma abbiamo parlato del rinnovo”

Su di lui ci sarebbero diversi club come il Brugge e il New York Red Bull e, da quanto riportato, gli stessi sarebbero pronti ad offrire più di 40 milioni per il centravanti. L’ostacolo è la valutazione del giocatore che viene data dal suo club: ben 50 milioni di euro.