Mercato, dalla Spagna: suggestone Roca per la Roma. Anche il Barcellona sulle tracce del centrocampista

La Roma è da tempo alla ricerca di nuova linfa per il centrocampo da affidare a Josè Mourinho nella prossima stagione. Proprio lì il portoghese sembra aver espresso un parere positivo su Marc Roca, mediano del Bayern Monaco. Secondo ‘El Nacional‘, sul giocatore ci sarebbe da diverso tempo il Barcellona che però si è defilata nelle ultime settimane visto l’arrivo di Kessiè in Catalogna. La richiesta del club è di circa 10 milioni, ossia la cifra che ha sborsato la squadra tedesca per averlo. Il media spagnolo specifica che Roca sia una richiesta di Mourinho ed è convinto che possa tornare utile alla causa.