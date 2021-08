Potrebbe arrivare un altro innesto in casa Roma. Come riportato dal Chiringuito Tv, il club giallorosso avrebbe formulato un’offerta per Clement Lenglet. Il difensore centrale è da tempo sulla lista dei partenti del Barcellona. Nella prima partita di campione, infatti, Koeman ha tenuto il francese fuori dalla formazione titolare. Lenglet è entrato solamente al 90′ al posto di Depay.