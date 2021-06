Mercato, dalla Spagna: occhi sul giovane Hincapiè. Anche il Psg, Bayern e Atletico sul difensore

Con la possibile cessione di Chris Smalling, la Roma si guarda intorno per il futuro. Secondo quanto riporta il sito spagnolo estadiodeportivo.com, ci sarebbe un nuovo nome per la difesa giallorossa: si tratta di Piero Hincapiè, difensore classe 2002 dell’Ecuador, attualmente impegnato in Copa America, di proprietà del Tallares. Stando alle indiscrezioni oltre alla Roma diversi club hanno messo gli occhi sul giovane: piace infatti anche ad Atletico Madrid, Milan, Psg, Celtic, Newcastle, Betis, Bayern Monaco e Lens. Il club argentino detiene solo il 50% del cartellino di Hincapié e ha fissato il prezzo a 10 milioni di euro.