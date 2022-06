La Roma è alla ricerca di un colpo che possa alzare di più l’asticella. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo El Nacional, Mourinho vorrebbe portare nella capitale Gareth Bale. Il gallese, fresco vincitore della Champions League con il Real Madrid, non ha ancora trovato l’accordo con il Tottenham e lo Special One lo avrebbe chiamato per convincerlo. L’esterno andrà in scadenza tra qualche giorno e potrebbe dunque arrivare, nel caso, a parametro zero come Matic.