La Roma continua a guardare in casa del Real Madrid. Secondo quanto riporta todosfichajes.com, Ancelotti avrebbe dato il via libera alla cessione di Lucas Vazquez, che non rientra nei piani del tecnico italiano. José Mourinho apprezza molto il calciatore, già dai tempi del Tottenham, anche per la sua duttilità: lo spagnolo infatti potrebbe ricoprire anche il ruolo di terzino destro.