Mercato, dalla Spagna: la Roma prepara l’offerta per Guedes. Il Valencia lo valuta 35-40 milioni

Continua il pressing per l’acquisto di Goncalo Guedes del Valencia. Secondo quanto riportato da Uben Uria di Goal.com, Mendes sta lavorando alla cessione del giocatore visti i problemi finanziari del club spagnolo. La Roma vorrebbe il giocatore, ma non a qualsiasi cifra: il Valencia ha valutato l’esterno tra i 35 ei 40 milioni di euro, ma tale cifra, è abbastanza lontana da quella che la Roma può considerare di pagare in questo momento. I giallorossi potrebbero arrivare a 20 milioni e anche pensare di inserire un giocatore per rendere più conveniente l’operazione, ma sono lontani dalle cifre richieste dalla squadra allenata da Gattuso che ha bisogno di liquidità e non di tanti giocatori. Mendes sta mediando con l’intenzione di poter raggiungere un accordo.