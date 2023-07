Come riportato dal portale spagnolo Todofichajes.com, Tiago Pinto non si sarebbe ancora tirato fuori dalla corsa per Daichi Kamada. Andato in scadenza con l’Eintracht Francoforte, il giapponese classe ’96 e’ seguito anche dalla Lazio e dal Napoli, ma anche da squadre estere. Oltre al trequartista, per lo scacchiere di Mourinho, il gm portoghese valuta anche Renato Sanches il uscita dal PSG, con una possibile operazione stile Wijnaldum con i parigini.