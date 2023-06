Llorente si allena in attesa della Roma: “Seguiamo con la preparazione per quello che verrà” – VIDEO

Diego Llorente freme per tornare al meglio in vista della prossima stagione. Il centrale di proprietà del Leeds tornerà alla Roma con la formula del prestito dopo la buona seconda parte di stagione. Tutto fatto per la trattativa con il club inglese: si tratta solo di tempo e lo spagnolo sarà di nuovo nella Capitale. Nel frattempo il classe ’93 si allena in palestra e sul tapis roulant come dimostrato dal post pubblicato su Instagram dallo stesso Llorente: “Seguiamo con la preprazione per quello che verrà“, la didascalia condivisa. Riferimento non troppo velato ad un ritorno alla Roma.