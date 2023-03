Mercato, dalla Spagna: il Milan punta ad Abraham

Il mercato estivo si avvicina e le voci su possibili cessioni si fanno insistenti. Ecco perchè, stando a quanto riportato da ESPN, il Milan starebbe pensando a Tammy Abraham per rinforzare il reparto offensivo. I rossoneri, delusi dalle prestazioni di Origi e preoccupati dal mancato rinnovo di Leao, avrebbero individuato nel centravanti ex Chelsea il giocatore adatto al sistema di Pioli.

L’attaccante inglese classe ’97 sarebbe il rinforzo perfetto per completare il pacchetto offensivo rossonero. Il numero 9 giallorosso potrebbe finire al centro del derby di Milano poichè su di lui c’è anche l’interesse dell’Inter. Al momento il cartellino dell’inglese si aggira sui 40 milioni di euro con una stagione attualmente deludente a differenza di quella dello scorso anno. Il suo destino si deciderà in estate, non è esclusa inoltre una sua permanenza a Roma.