Gonzalo Villar, in scadenza nel 2024, è fuori dal progetto di Mourinho. Il centrocampista spagnolo, classe 1998, è vicino al ritorno in patria. Come riportato da Mundo Deportivo, da tempo c’è una trattativa in corso tra il Granada e la Roma per il trasferimento a titolo definitivo del valenciano. Tiago Pinto continua ad avere contatti con il club della Liga per limare gli ultimi dettagli.