Mercato, dalla Spagna: il Barcellona alla ricerca di un centrale “low cost” a gennaio, idea Fazio

Pique, Lenglet ed Araujo, questi i tre centrali a disposizione di Ronald Koeman, tecnico del Barcellona. Pochi per permettere all’olandese di fare le rotazioni per il turn-over. In realtà in rosa ci sarebbe anche Umtiti, ma per parecchio tempo il francese sarà fuori per infortunio. Per questo, come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona è alla ricerca di un centrale difensivo da comprare a poco nella sessione invernale di mercato del mese di gennaio. Il profilo adatto è quello di un centrale esperto, ma che costi poco. Questa la lista dei giocatori a cui il Barca sarebbe interessato, secondo Sport: Rudiger, Matip, Mustafi, Pezzella, Musacchio e Fazio.