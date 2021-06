Mercato, dalla Spagna: c’è anche la Roma per Bale

Il futuro di Gareth Bale è ancora tutto da scrivere. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2022 con il Real Madrid e si è parlato addirittura di un possibile addio al calcio dopo Euro 2020. Dalla Spagna todofichajes.com riporta che – oltre ad una permanenza al Tottenham dopo il prestito di quest’anno – ci sarebbe anche un’ipotesi Roma per il gallese, con Josè Mourinho che lo avrebbe espressamente richiesto come rinforzo. I buoni rapporti tra i giallorossi e i Blancos sarebbero d’aiuto nell’ipotetica operazione.