Dopo una stagione e mezza alla Roma, Carles Perez riflette sulla possibilità di tornare in Spagna, al Barcellona. Secondo quanto riporta Don Balon, l’esterno avrebbe sondato il terreno per fare ritorno in blaugrana, ma dal tecnico Koeman e da Messi sarebbe arrivato un “no” secco. Nonostante le partenze di Trincao, Dembelé e de la Fuente, al club spagnolo non sembra esserci spazio per un suo ritorno.