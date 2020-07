Il Barcellona non si accontenta. Ai blaugrana non basta l’affare stretto con la Juventus per Pjanic ed è alla ricerca di un altro centrocampista. Secondo quanto riporta il portale spagnolo elgoldigital, Lorenzo Pellegrini avrebbe attirato l’attenzione del club catalano e i giallorossi potrebbero lasciarlo partire a fronte di un’offerta ritenuta valida: 40 milioni di euro. Agli occhi del Barcellona, la provenienza di Pellegrini e di Pjanic dallo stesso campionato potrebbe essere un vantaggio.