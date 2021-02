Mercato, dalla Spagna: accordo verbale tra Musso e la Roma per la prossima stagione

Le prestazioni di Pau Lopez non hanno convinto la dirigenza della Roma né il tecnico Fonseca, motivo per cui i giallorossi sono alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Todofichajes, sarà l’attuale estremo difensore dell’Udinese Musso a difendere i pali della Roma il prossimo anno. L’operazione potrebbe concludersi per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, ma il suo passaggio in giallorosso è già dato per fatto e secondo quanto riporta il sito spagnolo, da gennaio c’è già un accordo tra società e calciatore.