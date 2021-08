Si allontana Granit Xhaka e la Roma pensa ad un piano B per portare un nuovo centrocampista a José Mourinho. Secondo quanto riporta Bild, l’obiettivo numero uno se non dovesse arrivare lo svizzero sarebbe Thomas Delaney, classe 1991, in forza al Borussia Dortmund. Secondo il quotidiano tedesco, il club giallonero lo lascerebbe partire per 10 milioni di euro, ma non è da escludere anche un rinnovo del contratto (scadenza a giugno 2022) per il calciatore danese.