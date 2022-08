Mercato, dalla Francia: Veretout vicino al Marsiglia. Atteso nel fine settimana per la firma

L’arrivo di Georginio Wijnaldum alla Roma nelle prossime ore dovrebbe sbloccare la situazione per Jordan Veretout. Il centrocampista 29enne ha avuto contatti con Milan e Marsiglia, ma il tecnico Mourinho voleva prima trovargli un sostituto. Ed è con il club marsigliese che i dialoghi sono più avanzati.

Secondo quanto riportato da l’Equipe, l’accordo salariale con il Marsiglia è stato già raggiunto sulla base di un contratto di tre anni. La cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro ed è sulla via di completamento. Sempre stando a quanto riportato Veretout è atteso addirittura a fine settimana per finalizzare la sua firma a meno che la situazione non si inverta.