Dopo l’infortunio di Spinazzola, la Roma torna necessariamente sul mercato dei terzini sinistri. Secondo quanto riportato dal sito francese befoot.net, i giallorossi avrebbero messo gli occhi sul terzino classe ’94 Reinildo Mandava, in forza al Lille con cui si è laureato campione di Francia. Il club di appartenenza lo valuta almeno 15 milioni di euro e, in scadenza nel 2022, Mandava non sarebbe contrario a lasciare il Lille.