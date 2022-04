Mercato, dalla Francia: la Roma vuole sostituire Veretout con Maxime Lopez

L’avventura di Jordan Veretout sembra oramai al capolinea. Il francese, non rientrando più nei piani di Josè Mourinho, dovrebbe aprofittare del prossimo mercato estivo per fare le valigie. In caso di partenza, la Roma starebbe già pensando al sostituto. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese BUT, i giallorossi vorrebbero sostituire l’ex Fiorentina con Maxime Lopez. Sotto contratto fino al giugno 2024 con il Sassuolo, il marsigliese sarebbe una scelta di Mourinho. Sul giocatore ci sarebbe anche la Lazio che andrebbe all’attacco in caso di cessone di uno tra Milinkovic-Savic o Luis Alberto.