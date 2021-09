Mercato, dalla Francia: Diawara vicino al Galatasaray

Riprende quota la pista che porterebbe Amadou Diawara. Rientrato in giornata dalla Guinea dopo lo spavento per il tentato golpe, il centrocampista della Roma potrebbe lasciare la maglia giallorossa. Stando a quanto riporta France Football, infatti, nelle ultime ore i colloqui tra l’entourage del giocatore, la Roma ed il Galatasaray sono aumentati. L’accordo per la cessione in prestito sembrerebbe essere vicino. Occorre però specificare che la sessione di calciomercato in Turchia terminerà nella giornata di oggi. Saranno dunque decisive le prossime ore.