La Roma è ancora sulle tracce di Marcos Acuna per il ruolo di vice Kolarov. Stando a quanto riportato dal giornale portoghese Abola, quindici milioni di euro è la valutazione che lo Sporting Lisbona fa per il proprio terzino. Confermate dunque le voci delle settimane scorse che vedevano un interesse dei giallorossi per il classe ’91: anche la Lazio sembrava aver messo nel mirino l’argentino (leggi qui la news).