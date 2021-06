Mercato, dal Portogallo: idea Nzonzi per il Benfica

Rennes, ma non solo. Steven Nzonzi è in uscita dalla Roma. Il centrocampista francese è in prestito al club francese, pronto ad acquistarlo a titolo definitivo. La società rossonera non è però la sola interessata al 32enne. Come riporta infatti A Bola, anche il Benfica starebbe pensando a Nzonzi. Il Benfica valuta anche Al Mustrati del Braga. In stagione Nzonzi ha collezionato 39 presenze, un assist ed un gol.

In entrata, invece, la Roma è pronta ad accogliere Granit Xhaka. Il centrocampista – richiesto da Mourinho – avrebbe trovato l’accordo con il club giallorosso, che ora dovrà trattare con l’Arsenal. Ad oggi, l’affare dovrebbe ammontare a circa 20 milioni, tra parte fissa e bonus.