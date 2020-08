Mercato, dal Brasile: occhi su Talles Magno del Vasco da Gama

Gli occhi di tutti sono puntati su Talles Magno. L’attaccante brasiliano, classe 2002, ha un contratto con il Vasco da Gama fino al 2022, ma attrae molte squadre in Europa. Secondo quanto riporta Esporte News Mundo in pole position c’è il Liverpool, ma anche in Serie A hanno manifestato interesse per il calciatore, oltre alla Roma anche Juventus e Lazio. All’estero si sono mosse anche Benfica, Siviglia e Bayer Leverkusen, mentre nelle scorse settimane hanno chiesto informazioni PSG, Milan e Barcellona. La richiesta da parte del club brasiliano è di 30 milioni, ma l’affare si potrebbe chiudere a 20.