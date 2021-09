Mercato, dagli USA: Reynolds può partire in prestito a gennaio

Arrivato lo scorso gennaio alla Roma, Bryan Reynolds non è ancora riuscito a trovare spazio con Mourinho. Il terzino sta facendo fatica, tanto che, in questo inizio di campionato, l’allenatore portoghese preferisce adattare un difensore centrale sulla fascia piuttosto che utilizzare l’americano. Per questo che risulta possibile una sua partenza in prestito. Come riporta il sito della Major League Soccer statunitense, il difensore potrebbe partire a gennaio. Un prestito potrebbe essere la soluzione più equilibrata affinchè l’ex Dallas trovi spazio e continuità di rendimento per il suo processo di maturazione.