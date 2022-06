Secondo gli ultimi rumors di mercato, Cuadrado è finito nel mirino di Inter e Roma. Il colombiano però attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter ha messo a tacere queste voci: “Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perché mai c’è stata nessuna trattativa. Ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni”.