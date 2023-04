Mercato, continua il pressing della Roma per N’Dicka. Offerto contratto con stipendio a 2,5 milioni

Tiago Pinto continua a lavorare per portare alla Roma il difensore Evan N’Dicka. Il francese dell’Eintracht Francoforte andrà in scadenza a giugno ed i giallorossi offrono un contratto con 2,5 milioni annui. Sul giocatore c’è l’interesse del Barcellona, ma anche tre club di Premier League. Lo riporta Nicolò Schira.

#ASRoma are in talks to try to sign Evan #NDicka as a free agent from July. Offered a salary of €2,5M/year. 3 english clubs and #Barça are also interested in him, but #Roma are working to stay ahead of the competition. #transfers https://t.co/Wr3POnL5Ib