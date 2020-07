Mercato, Conte punta a rinforzare l’attacco: l’obiettivo principale rimane Edin Dzeko

La Gazzetta dello Sport (D. Stoppini) – L’Inter punta ad agganciare la Lazio al secondo posto con il posticipo di domani sera contro il Torino, intanto però la società nerazzurra pianifica il mercato per rinforzare la rosa e puntare allo Scudetto il prossimo anno. Diverse le richieste di Antonio Conte, che vuole portare esperienza nel gruppo, poco abituato alla vittoria secondo lui. Per l’attacco, oltre alla conferma di Lautaro Martinez, con l’Inter che per il momento ha resistito alle offerte del Barcellona, il primo nome in entrata è sempre Edin Dzeko. Il bosniaco piace molto all’ex ct, ma resta da capire ciò che accadrà tra la Roma ed il numero 9, con i capitolini che ad agosto si giocheranno l’Europa League.