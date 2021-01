Mercato, contatti tra Pinto e il procuratore di Reynolds

Qualcosa sembra muoversi nel mercato della Roma. Come riporta Il Tempo, nella giornata di ieri ci sono stati dei nuovi contatti tra il g.m. della Roma Pinto e il procuratore di Reynolds. Il giocatore è comunque ad un passo dalla Juventus che lo vuole acquistare in sinergia col Benevento: non a caso dall’entourage del giocatore filtra ancora freddezza per l’ipotesi Roma.