Mercato, contatti per Azmoun. Lo Zenit valuta l’iraniano 25 milioni

Torna di moda il nome di Sardar Azmoun, attaccante iraniano classe 1995 di proprietà dello Zenit San Pietroburgo, che ha messo a segno 4 gol nelle prime 5 sfide stagionali. Secondo quanto riporta Jacopo Aliprandi de Il Corriere Dello Sport, il Bayer Leverkusen, che sembrava il club più vicino a raggiungere l’accordo per Azmoun, sembra aver mollato la pista. Contatti con la Roma, che in caso di trasferimento di Dzeko all’Inter dovrà trovare un sostituto del bosniaco. Lo Zenit valuta il calciatore iraniano (contratto in scadenza nel 2022) 25 milioni di euro.

