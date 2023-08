Arrivano conferme per quelle che risultavano solo essere voci dall’Inghilterra. Secondo quanto riporta Gianluca di Marzio, Lukaku è sempre più vicino ai giallorossi. Il Chelsea apre al prestito oneroso per l’attaccante, il club giallorosso pagherebbe lo stipendio del belga. La squadra allenata da Mourinho però non è l’unica in corsa per il giocatore del Chelsea. Il fattore che va a favore della Roma è che, il giocatore nelle ultime ore accrebbe aperto a questa possibilità, dopo essere stato per tutta l’estate in trattativa con la Juventus.