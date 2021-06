Mercato, concorrenza di Ajax e Bayern Monaco per Kalajdzic

La Nazionale italiana sabato 26 maggio affronterà l’Austria per gli ottavi di finale degli Europei. Nella lista degli attaccanti della formazione avversaria c’è anche il nome di Saša Kalajdžić, in forza allo Stoccarda, classe 1997 (24 anni il prossimo 7 luglio). Secondo quanto riporta la giornalista di calciomercato Eleonora Trotta, la Roma è sulle tracce del calciatore dallo scorso marzo, ma su di lui c’è anche la concorrenza di Ajax e Beyern Monaco. Molto dipende anche dall’eventuale permanenza di Edin Dzeko in giallorosso.