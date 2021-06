Dopo una stagione in prestito alla Salernitana, che ha centrato l’obiettivo Serie A e il prossimo anno giocherà nella massima competizione italiana, Mirko Antonucci potrebbe restare in Serie B. Il calciatore classe 1999 rientrerà a Roma, ma secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, su di lui si sono accesi i riflettori del Cittadella e potrebbe restare quindi in Serie B.