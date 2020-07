Mercato, Cavani rifiuta l’Inter Miami. La priorità della Roma resta abbassare il monte ingaggi

Edinson Cavani a fine stagione si libererà a parametro zero dal PSG. Come riporta calciomercato.com, però, l’uruguaiano avrebbe rifiutato la sostanziosa offerta dell’Inter Miami di David Beckham. Il club della MLS avrebbe messo sul piatto un contratto da circa 12 milioni di euro l’anno, ma al momento il campionato statunitense non entusiasmerebbe il Matador. Per la Roma è impossibile pareggiare l’offerta dell’Inter Miami e a Trigoria la priorità e quella relativa al mercato in uscita: fare cassa per abbassare il monte ingaggi.