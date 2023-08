L’ultima cessione della Roma, in ordine di tempo, sarà quella di Claudio Cassano, a un passo dal trasferimento al Cittadella. L’esterno classe 2003, dunque, secondo Gianlucadimarzio.com lascia la Roma con il rimpianto di non essere riuscito a esordire ufficialmente in prima squadra. Le cifre riportate dal sito sono di 200 mila euro. Il club giallorosso manterrà però il 20% della futura rivendita dell’esterno offensivo, l’ex Primavera è atteso già domani (mercoledì 2 agosto) nel ritiro del Cittadella.