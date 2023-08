La Roma continua a lavorare sul mercato in uscita, e tra i partenti c’è Gonzalo Villar, che è considerato da tempo un esubero. Per la cessione del centrocampista è in corso una trattativa con il Granada che ha da tempo messo gli occhi sul giocatore. L’operazione sembrava in dirittura d’arrivo, tuttavia l’affare si sta rivelando più difficile del previsto. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, continua ad esserci distanza tra domanda e offerta: gli andalusi offrono 1.5 milioni, mentre i giallorossi ne chiedono 5. Al momento la Roma non è disposta ad abbassare la propria richiesta.