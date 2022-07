Sono giorni intensi per Tiago Pinto che, oltre a trovare altri rinforzi per Mou dovrà sfoltire la rosa. Uno dei tanti nomi in uscita è Carles Perez che, secondo quanto riportato da Marca, aspetta il via libera per la cessione al Celta Vigo. Ieri l’ex Barcellona non è partito per Israele insieme al resto della squadra data la sua imminente cessione.