Cengiz Under è vicino a vestire la maglia del Leicester, nonostante nelle ultime ore ci siano stati alcuni piccoli intoppi sul trasferimento. Come riporta Gianluca Di Marzio, sono cambiate però le modalità dell’operazione: non si tratta infatti di un prestito con obbligo di riscatto, bensì di un prestito sulla base di 3 milioni più 24 per l’obbligo di riscatto.